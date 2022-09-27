Савельев Алексей Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Алексей Серг.

Савельев Алексей Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савельев Алексей Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Краснин. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.