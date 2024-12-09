Казадаев Петр. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазадаев Петр. Игн.

Казадаев Петр. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казадаев Петр. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Верюцен. в. д. Солонцовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.