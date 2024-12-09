Новиков Никиф. Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Никиф. Ник.

Новиков Никиф. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Никиф. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Горностаев. в. с. Конура

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.