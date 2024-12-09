Залужный Дмитр. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалужный Дмитр. Мих.

Залужный Дмитр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Залужный Дмитр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Ивахниц. в. с. Жабка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.