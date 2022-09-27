Субуханколов Габдула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубуханколов Габдула

Субуханколов Габдула

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Субуханколов Габдула
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Амагв. в. д. Аллатская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.