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Жизненко Полик. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жизненко Полик. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Ковалев. в. д. Авдотевка

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