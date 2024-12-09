Антонов Егор Исид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Егор Исид.

Антонов Егор Исид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антонов Егор Исид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Тюнин. в. с. Шепет

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.