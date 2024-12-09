Захаров Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Иван Михайлов

Захаров Иван Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаров Иван Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбнов. вол., д. Баграмово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.