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Заяц Ник. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заяц Ник. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Погостин. в. д. Иванищевка

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