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Ананченко Адр. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ананченко Адр. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Гарцев. в. х. Расухи

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