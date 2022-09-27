Кононов Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Фома Иванович

Кононов Фома Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кононов Фома Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.