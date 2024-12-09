Оберасенко Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОберасенко Алексей Иванович

Оберасенко Алексей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оберасенко Алексей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешковская в. с. Кардащинка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.