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Фогаль Андр. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фогаль Андр. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Камен. в. д. Росош

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