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Ильенков Иуст. Евст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильенков Иуст. Евст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Хорошев. в. с. Петрово

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