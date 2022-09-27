Андреев Вас. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Вас. Андр.

Андреев Вас. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Вас. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Самылов. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.