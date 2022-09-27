Патрин Конст. Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрин Конст. Ильич

Патрин Конст. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Патрин Конст. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, д. Поляна

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.