Макаркин Иван Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаркин Иван Андр.

Макаркин Иван Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаркин Иван Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Пронский уезд, с. Далматово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.