Жуков Степ. Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Степ. Марк.

Жуков Степ. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуков Степ. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Вофимьян. в. с. Подвязье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.