Сорокин Александр Никл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Александр Никл.

Сорокин Александр Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Александр Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, г. Купянск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.