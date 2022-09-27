Луговой Дм. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуговой Дм. Гавр.

Луговой Дм. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Луговой Дм. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Балек. в. д. Шамбет

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.