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Шепилов Род. Вукол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шепилов Род. Вукол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Трехизб. в.

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