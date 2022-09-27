Романов Иван Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Прок.

Романов Иван Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Иван Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Камен. в. с. Репьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.