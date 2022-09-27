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Саканов Иосиф Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саканов Иосиф Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, Кагадаш. в. д. Гатчису

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