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Сорокин Конст. Антип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Конст. Антип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Вязов. в. д. Бабки

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