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Максимовский Як. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максимовский Як. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Бродокол. в. с. Каткун

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