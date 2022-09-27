Федулаев Иван Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедулаев Иван Ник.

Федулаев Иван Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федулаев Иван Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Демидов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.