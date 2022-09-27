Чубенко Сем. Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубенко Сем. Дем.

Чубенко Сем. Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чубенко Сем. Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Дмитров. в. и м.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.