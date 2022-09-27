Дмитриев Илья Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Илья Фед.

Дмитриев Илья Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Илья Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Напонин. в. д. Анкановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.