Тюльгин Иван Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльгин Иван Макс.

Тюльгин Иван Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюльгин Иван Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Неверкин. в. д. Татузле

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.