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Сучков Алексей Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сучков Алексей Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Алексеев. в. с. Алгасово

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