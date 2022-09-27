Мазуренко Вас. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазуренко Вас. Иванович

Мазуренко Вас. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазуренко Вас. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Ильин. в. с. Новоймотовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.