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Мечик Мелент. Ден.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мечик Мелент. Ден.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, ст. Новомышастовская

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