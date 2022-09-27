Гончаров Леон Самойл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Леон Самойл.

Гончаров Леон Самойл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаров Леон Самойл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Широк. в. и м.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.