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Пятинцев Дан. Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пятинцев Дан. Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Турушл. в. д. Ситниковская

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