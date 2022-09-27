Поворов Макс. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоворов Макс. Иванович

Поворов Макс. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поворов Макс. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Спасск. в. с. М.-Бугульма

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.