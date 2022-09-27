Арутюнянц Андр. Татеос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрутюнянц Андр. Татеос.

Арутюнянц Андр. Татеос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арутюнянц Андр. Татеос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Шемахинский уезд, Дюрджуан. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.