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Салеев Пав. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Салеев Пав. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Мишур. в. д. Милюшинная

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