Андрющенко Пав. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрющенко Пав. Иванович

Андрющенко Пав. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрющенко Пав. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Ташлыт. в. с. Шипка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.