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Кобыняк Петр Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобыняк Петр Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Отрадов. в. и с.

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