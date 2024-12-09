Медведев Григ. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Григ. Ром.

Медведев Григ. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведев Григ. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Ломов. в. д. Журавника

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.