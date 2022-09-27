Титов Иван Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Иван Леонт.

Титов Иван Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Титов Иван Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Хмельн. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.