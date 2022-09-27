Авакинянц Серап Оганес. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвакинянц Серап Оганес.

Авакинянц Серап Оганес.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авакинянц Серап Оганес.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, д. Караван-Сарай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.