Харьков Фед. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарьков Фед. Матв.

Харьков Фед. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харьков Фед. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токарев. в. с. Каганово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.