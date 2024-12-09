Москолев Дан. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосколев Дан. Фед.

Москолев Дан. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москолев Дан. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Кучев. в. с. Дурово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.