Хильчевский Стеф. Корн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХильчевский Стеф. Корн.

Хильчевский Стеф. Корн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хильчевский Стеф. Корн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Ейский отдел, ст. Ново-Щербиновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.