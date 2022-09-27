Росихин Мих. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосихин Мих. Андр.

Росихин Мих. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Росихин Мих. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покров. в. с. Полынка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.