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Грузинцев Аким Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грузинцев Аким Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Епифанский уезд, Ситрощ. в. д. Львы

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