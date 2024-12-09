Иванов Матв. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Матв. Григ.

Иванов Матв. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Матв. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Периксин. в. д. Сатина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.