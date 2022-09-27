Сластников Александр Никл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСластников Александр Никл.

Сластников Александр Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сластников Александр Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Восочан. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.