Голубь Сав. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубь Сав. Дмитр.

Голубь Сав. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голубь Сав. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Яреск. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.